مسؤول عراقي يكشف موعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن..

2020/06/24 | 08:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن موعد زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، مؤكدا أنها ستتم في شهر تموز/ يوليو المقبل....

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