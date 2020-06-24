النيابة المصرية تعلن اعتقال الناشطة سناء سيف وحبسها لمدة 15 يوماً

2020/06/24 | 08:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات المصرية الثلاثاء الناشطة سناء سيف، شقيقة أحد الناشطين السياسيين البارزين، بحسب ما قال محاميها وعائلتها.وسناء سيف هي ابنة الناشطة الحقوقية ليلى سويف وشقيقة علاء عبد الفتاح الناشط السياسي خلال الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.وقال المحامي خالد علي إن سناء سيف (26 عاماً) كانت أمام المبنى الذي يضم مكتب النائب […]

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