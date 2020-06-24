2020/06/24 | 08:21 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجمارك تكشف عن إجراءات لتعظيم موارد الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 08:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تكشف عن إجراءات لتعظيم موارد الدولة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تكشف عن إجراءات لتعظيم موارد الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).