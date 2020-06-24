كيف استقبل المصريون قرار السعودية تخصيص مناسك الحج لألف حاج مقيم في المملكة فقط؟

2020/06/24 | 08:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار السعودية السماح لألف حاج فقط من داخل المملكة أداء مناسك الحج جدلا واسعا.مواطن مصري ألمح إلى أن شعائر الحج لا تخص المملكة بل هي للعالم الإسلامي أجمع، وتساءل عن الضمانات التي ستتيح للقائمين على المناسك هذا العام، التأكد من خلو الحجاج من داخل المملكة من الفيروس، منوها إلى إمكانية ظهور الأعراض خلال […]

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