وفاة مدير الرواتب في وزارة الداخلية بسبب كورونا

2020/06/24 | 08:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة روسيا اليوم، بأن مسؤولا في وزارة الداخلية العراقية، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.وقالت القناة، نقلا عن مراسلها في العراق، إن اللواء خضير السراي وهو مدير الرواتب في وزارة الداخلية، توفي مساء الثلاثاء بعد إصابته بفيروس كورونا.وأضافت، أن الحالة الصحية للسراي تدهورت في الأيام الأخيرة.

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