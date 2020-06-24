بلاغ للنائب العام ضد نجل هشام سليم

2020/06/24 | 08:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار نور نجل الفنان المصري هشام سليم، جدلاً واسعا بعد دفاعه عن الناشطة المنتحرة سارة حجازي؛ المعروفة بدفاعها عن المثلية الجنسية، حتى تطور الأمر وصعد إلى مكتب النائب العام المصري.وأعلن المحامي المصري أيمن محفوظ؛ تقدمه ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد ابن الممثل هشام سليم المتحول جنسيا بعد ظهوره في فيديو روج […]

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