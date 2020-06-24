منظمة الصحة العالمية تستعين بـ “مستر بين” للتوعية بفيروس كورونا

2020/06/24 | 08:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتركت منظمة الصحة العالمية مع “بروجيكت إيفري ون” و “تيغر أسبكت برودكشن”، لإنتاج مقاطع فيديو توعوية حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، باستخدام شخصية “مستر بين” في فيلم كرتوني.ومقاطع الفيديو المنتجة مهمتها التذكير بأهمية غسل اليدين والتباعد الجسدي، من خلال نصائح بطريقة سلسلة.مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أنانوم أكد أن الفيروس خطير، وأن […]

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