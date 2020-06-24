اللامي يكشف عن إصابة ثمانية صحافيين من خمس محافظات بكورونا

2020/06/24 | 08:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الأربعاء، عن إصابة ثمانية صحافيين عراقيين من خمس محافظات بفيروس كورونا، مبينا أن صحتهم غير حرجة.وقال اللامي على صفحته بالفيسبوك واطلعت عليه /المعلومة/، “اتواصل مع ثمانية صحفيين مصابين بالفيروس ومع عوائلهم خصوصاً في بغداد وميسان وذي قار ونينوى والنجف”، مؤكدا أن “صحتهم غير حرجة تقريباً”.‏وأضاف، أنه […]

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