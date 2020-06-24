2020/06/24 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بينت اللجنة المالية النيابية، ان الشهر الحالي لن يشهد استقطاع من رواتب الموظفين، لافتة الى ان السلطة التنفيذية تحدثت عن ترشيق او سلم رواتب جديد سينفذ في المستقبل ويشمل جميع الموظفين.وقال عضو اللجنة حنين القدو لـ /المعلومة/، ان “الفترة المقبلة لن تشهد استقطاع في رواتب الموظفين، والبرلمان عازم على تشريع قانون الاقتراض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الشهر الحالي لن يشهد استقطاع في رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الشهر الحالي لن يشهد استقطاع في رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).