2020/06/24 | 08:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء تعديلا وزاريا في حكومة عبد العزيز جراد شمل خصوصا حقائب الطاقة والمالية والزراعة والتعليم العالي.وعيّن تبون عبد المجيد عطار وزيرا للطاقة خلفا لمحمد عرقاب الذي تم تعيينه وزيرا للمناجم، وهي حقيبة كانت تابعة لوزارة الصناعة.وسبق لعطار أن شغل منصب وزير الموارد المائية في عهد الرئيس السابق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الجزائري يجري أول تعديل وزاري مصغر منذ توليه السلطة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الجزائري يجري أول تعديل وزاري مصغر منذ توليه السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).