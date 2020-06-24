أول جلسة بعد الإعلان الرسمي عن دخول كورونا إلى البرلمان: تحديد مصير رواتب الموظفين “يضطر” النواب إلى الخطر.. هل سيخاطرون؟

2020/06/24 | 08:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنتظر الأوساط الشعبية والاعلامية، انعقاد الجلسة الاعتيادية المزمع عقدها لمجلس النواب اليوم الاربعاء، والتي تحتوي على ملفات مهمة على جدول اعمالها من بينها التصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، الامر الذي يتوقف عليه مصير صرف رواتب الموظفين بحسب نواب.وحددت رئاسة مجلس النواب اليوم الاربعاء، موعدا لعقد جلسة التصويت على […]

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