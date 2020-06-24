شاهد: اسرائيل تقيم مناورات استعدادًا لحرب محتملة مع دولة عربية.. والجيش اللبناني يتسلم حاويات ذخيرة تركية!

2020/06/24 | 09:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت اسرائيل قيامها بتدريبات ومناورات عسكرية لرفع الجاهزية للقتال في لبنان، من جانب اخر، تسلم الجيش اللبناني حاوية ذخيرة حية من عيارات مختلفة من تركيا.وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن ئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، تفقد المنطقة الشمالية في قاعدة التدريبات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية “إلياكيم”، في هضبة […]

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