وزارة الصحة تنفي إرسال وفد إلى روسيا بشأن علاج كورونا

2020/06/24 | 09:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، إرسال وفد إلى روسيا بشأن علاج فيروس كورونا.وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، أن “هناك هجمة شرسة وظالمة تتعرض لها وزارة الصحة والكوادر العاملة بها في ظل أزمة كورونا، من خلال بث الأخبار الكاذبة والإشاعات“.وأضاف، أن

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