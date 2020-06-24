البعيجي: على الحكومة الاتحادية عدم عقد اي اتفاق مع اقليم كردستان الا بعد تسليم النفط والمنافذ الحدودية

2020/06/24 | 09:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداددعا النائب منصور البعيجي رئيس مجلس الوزراء الكاظمي الى عدم عقد اي اتفاق مع اقليم كردستان الا بعد ان يذعن الاقليم الى الدستور ويسلم النفط وجميع وارداته من المنافذ الحدودية والمطارات الى الحكومة الاتحادية حينها يتم الاتفاق معهم.وقال النائب منصور البعيجي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان وفود اقليم كردستان التي […]

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