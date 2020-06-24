الصحة تنفي إرسال وفداً إلى روسيا بشأن علاج كورونا

2020/06/24 | 09:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، إرسال وفد إلى روسيا بشأن علاج فيروس كورونا.وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أن “هناك هجمة شرسة وظالمة تتعرض لها وزارة الصحة والكوادر العاملة بها في ظل أزمة كورونا، من خلال بث الأخبار الكاذبة والإشاعات”.وأضاف، أن “الأنباء التي تحدثت حول توجيه وزير الصحة عقوبة إلى أحد الأطباء […]

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