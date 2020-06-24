وزير الداخلية ينعى مدير حسابات الوزارة بعد وفاته بفيروس كورونا

2020/06/24 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

نعى وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء (24 حزيران 2020)، وفاة مدير حسابات الوزارة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي للغانمي في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدير حسابات وزارة الداخلية اللواء خضير السراي، توفي بعد إصابته بفايروس كورونا".

وتابع: "وكان هذا الضابط المهني مخلصاً شجاعاً نزيهاً وطنياً طوال فترة خدمته".

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بغداد الوم – ذي قار

أفاد مصدر طبي من قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، الأربعاء (24 حزيران 2020)، بوفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في القضاء.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في قضاء سوق الشيوخ سجلت حالتي وفاة لمصابي

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 89 اصابة جديدة بكورونا في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد البوم)، إنه"تم هذا اليوم فحص 309 مسحة في مختبر الصحة العامة في بعقوبة وظهرت نتيجة 89 حالة منها موجبة، موزعة على مختلف اق

بغداد اليوم _ الديوانية

اصدرت خلية الازمة في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة للتصدي لكورونا.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "عقدت اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق زووم اجتماعها الطارئ الذي استضافته جامعة القادس

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