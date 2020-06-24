وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في سوق الشيوخ

2020/06/24 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد الوم – ذي قار

أفاد مصدر طبي من قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، الأربعاء (24 حزيران 2020)، بوفاة مصابين اثني...





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