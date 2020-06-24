الهجرة تعلن عودة قرابة 285 نازحا الى نواحي محافظة نينوى

2020/06/24 | 09:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ نينوى اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عودة نحو (285) نازحا من مخيمات المحور الجنوبي لمدينة الموصل إلى نواحي ومناطق اطراف محافظة نينوى.وقال مسؤول فرع الوزارة في محافظة نينوى خالد عبد الكريم، في بيان، إنه " باشراف ومتابعة السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو وبالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة شهدت مخيمات الجدعة جنوبي الموصل عودة (285) نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية في قرى ونواحي محافظة نينوى".وأكد، أن "هدف الحكومة والوزارة الاساس هو عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية"، لافتا الى ان "البعض من من هذه العوائل لاتمتلك سيارات تقلهم الى مناطقهم الاصلية وقد اخذت الوزارة على عاتقها بالتنسيق مع منظمة نينوى للنازحين التطوعية توفير سيارات تنقلهم الى سكناهم الاصلي".واوضح عبد الكريم ان "المناطق التي عادت اليها العائلات النازحة بضمنها ( الكسك ، البعاج والقيروان )".

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