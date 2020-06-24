2020/06/24 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها علماء من بولندا وبريطانيا، أن فيروس كورونا المستجد، يمكنه البقاء نشطا في مياه الأنهار مدة تصل إلى 25 يوما.ويفيد موقع medRxiv، بأن الباحثين قيموا مدة بقاء الفيروس نشطا في أحواض المياه التي تصلها مياه الصرف الصحي، وكذلك خطر العدوى الناتج من اتصالها بشبكة مياه مصابة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف عن المدة التي يعيشها فيروس كورونا في مياه الأنهار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف عن المدة التي يعيشها فيروس كورونا في مياه الأنهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).