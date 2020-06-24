مصدر “للعهد نيوز”: الدائرة الاعلامية في البرلمان تمنع الصحفيين من دخول المجلس .. تعرف على السبب

2020/06/24 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اعلن مصدر في الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، عن منع الدائرة من دخول الصحفيين لمبنى مجلس النواب.وقال المصدر “للعهد نيوز”، ان “الدائرة الاعلامية منعت الصحفيين من دخول المجلس، بسبب انتشار جائحة كورونا في داخله”.وتوقع المصدر، تأجيل جلسة مجلس النواب لهذا اليوم.

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