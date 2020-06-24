الأمن النيابية نطالب الحكومة بإحكام السيطرة على قوات البيشمركة بوصفها جزء من منظومة الدولة

2020/06/24 | 09:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم امتلاك الحكومة الاتحادية قاعدة بيانات عنها سمح باختراق تركيا سيادة البلاد بغداد- وعد الشمري: طالبت لجنة الأمن والدفاع، أمس الثلاثاء، استغلال التقارب بين الحكومة وإقليم كردستان في إحكام السيطرة على البيشمركة، لافتة إلى عدم امتلاك السلطات الاتحادية معلومات عن عدد المنتسبين إلى هذه القوات، مشددة على أن ذلك سمح للجانب التركي انتهاك السيادة العراقية ...

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