2020/06/24 | 09:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مع امينة بغداد التعاون لتطوير الواقع الزراعي بغداد – الصباح الجديد اصدرت وزارة الزراعة عدة تعليمات حددت من خلالها المنتجات النباتية والحيوانية الممنوعة من الاستيراد بضمنها مستلزمات الانتاج النباتي والحيواني ، فضلا عن منع حركة المحاصيل الاستراتيجية من اقليم كردستان الى بقية المحافظات ولأي سبب كان.واوضح الوزير المهندس محمد كريم الخفاجي في تصريحات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة تضع خارطة طريق لرفع نسب المنتجات المحلية ومنع الاستيراد) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة تضع خارطة طريق لرفع نسب المنتجات المحلية ومنع الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).