2020/06/24 | 09:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الكشف عن مقابر جماعية في ترهونة..الصباح الجديد-متابعة: تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بطلب إرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا، لتوثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ العام 2016 من مختلف أطراف النزاع المستمر.ويطلب القرار الأممي من المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه “تشكيل بعثة تحقيق وإرسالها إلى ليبيا”، وسيكلف ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تتبنى قرارا بإرسال بعثة للتحقيق في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تتبنى قرارا بإرسال بعثة للتحقيق في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).