2020/06/24 | 09:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات كورونا على مستوى العالم تقترب من 10 مليون

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