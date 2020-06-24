الجولاني في خطوة جديدة للتخلص من خصومه

2020/06/24 | 09:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى الجولاني للتخلص ممن انشقوا عن "تحرير الشام" وانضموا لفصائل جهادية أخرى

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