الكاظمي في مسعى لتشكيل كتلة سياسية جديدة

2020/06/24 | 09:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مواجهة التحزبات والعقبات التي تواجهه..يسعى الكاظمي لبناء حزب جديد

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