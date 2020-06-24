العميري: الكتل السياسية لم تحسم أمرها بشأن قانون الاقتراض وتوجّه بحصره داخلياً

2020/06/24 | 09:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، اليوم الأربعاء، من اللجوء إلى الاقتراض في تغطية النفقات المالية، فيما لفت إلى أن هناك توجّه نحو الاقتراض الداخلي.

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