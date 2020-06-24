وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز الـ 100 ألف

2020/06/24 | 09:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت إحصائية نشرتها وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، بأن حصيلة الوفيات في أمريكا اللاتينية تجاوزت الـ 100 ألف حالة.

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