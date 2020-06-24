2020/06/24 | 09:54 - المصدر: موازين
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية تقترح 3 خطط بدلا عن قانون الاقتراض: سيكبل الاجيال المقبلة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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