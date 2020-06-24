المالية النيابية: البرلمان سيمرر قانون الاقتراض بجلسة اليوم

2020/06/24 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الأربعاء، تصويت البرلمان على مشروع قانون الاقتراض خلال جلسة اليوم على الرغم من اعتراض اللجنة. وقال كوجر في تصريح صحفي، ان “اللجنة اعترضت لسببين الأول لجوء الحكومة للاقتراض بدون الاصلاح والمفروض أن يأتي الاصلاح اولا، وإن لم يحقق المرجو منه نذهب للاقتراض، اما السبب الثاني فيتعلق بسقف الاقتراض […]

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