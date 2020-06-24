كلوب: افضل مواجهة مان سيتي على ملعب الاتحاد

2020/06/24 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، إنه يفضل خوض مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل على ملعب الاتحاد، وعدم نقلها إلى ملعب محايد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري ضد كريستال بالاس، الأربعاء: “بكل أمانة أفضل إقامتها في مانشستر، وإلا سيكون من الصعب للغاية […]

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