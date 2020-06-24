معهد البترول: مخزونات النفط الأميركية ترتفع بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

2020/06/24 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر بكثير من المتوقع الأسبوع الماضي بينما تراجعت كل من مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يونيو حزيران لتصل إلى 545 مليون برميل وهو مستوى قياسي مرتفع جديد، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 299 ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 325 ألف برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 3.9 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.3 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 2.6 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تنخفض 620 ألف برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 97 ألف برميل يوميا.

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