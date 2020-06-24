2020/06/24 | 09:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن مجموعة مسلحة استولت على اسلحة نقطة امنية تابعة للحشد الشعبي- وزارة الدفاع شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسلحين يستقلون عجلات رباعية الدفع داهموا نقطة تفتيش تابعة لحشد "اسد الله الغالب" التابعة لوزارة الدفاع في قرية "الهارونية" 6 كم شرقي قضاء المقدادية، واستولوا على اسلحة النقطة واجهزتهم النقالة ولاذوا بالفرار دون أي اشتباكات او اصابات تذكر.

واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، مبيناً انها توصلت بشكل اولي أن خلافاً وقع مسبقاً بين عناصر النقطة والمسلحين المهاجمين، دون الخوض بتفاصيل اكثر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. مسلحون يستولون على اسلحة وهواتف عناصر نقطة امنية للحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. مسلحون يستولون على اسلحة وهواتف عناصر نقطة امنية للحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).