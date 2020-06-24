البرلمان يعتذر عن استقبال الصحفيين اليوم

2020/06/24 | 10:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، عن اعتذارها لاستقبال الصحفيين والاعلاميين اليوم الاربعاء.وقالت في بيان تلقته وكالة صدى “حرصا منا على صحة وسلامة الصحفيين والاعلاميين المعتمدين في مجلس النواب وفي ظل الاجراءات الوقاية المعتمدة للحد من تفشي فايروس كورونا، فأننا نقدم اعتذارنا وبكل اسف عن استقبالكم في المركز الصحفي لتغطية جلسة المجلس اليوم الاربعاء”.

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