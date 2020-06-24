ثلاث قواعد أساسية لتأمين حساب الواتساب

2020/06/24 | 10:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد مركز الإعلام الرقمي DMC، امس الثلاثاء، على ضرورة قيام مستخدمي الواتساب بإجراءات معينة لمنع إي محاولة لقرصنة الحساب.وقال المركز بيان تلتقه وكالة صدى ، إن “القواعد الثلاث الرئيسة التي يوصي بها فريق مركز الإعلام الرقمي ستضمن للمستخدم محافظته على حسابه من المتسللين ومن يهدفون للاستيلاء عليه”، لافتا إلى إن “القاعدة الاولى هي المصادقة

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