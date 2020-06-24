نائب لـ”العهد نيوز”: يجب ان تضع الحكومة يدها على أموال الحزبين الكرديين

2020/06/24 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ بغداد دعت النائب المستقلة يسرى رجب ، الحكومة العراقية إلى محاكمة روؤس الفساد في إقليم كردستان بتهمة الفساد المالي والإداري، مطالبة بوضع اليد على أموال الحزبين الحاكمين التي سرقاها من الشعب الكردي . وقالت في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء ، إن “الدستور العراقي يسمح بمحاسبة الجميع من دون استثناء”، مبينة أن […]

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