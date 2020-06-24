تحالف الفتح لـ”العهد نيوز”: هناك تدخل أمريكي لعودة المتهمين بقضايا إرهابية

2020/06/24 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ بغداد دعا النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي ، أبناء محافظة الانبار إلى نبذ السياسيين الدواعش والوفاء إلى دماء أبنائهم وتضحياتهم التي سألت من أجل تحرير المحافظة . وقال في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء ان “هناك تدخل أمريكي لعودة المتهمين بقضايا إرهابية مرة أخرى”.وأضاف أن “أمريكا تحاول ترتيب أوراق بعض […]

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