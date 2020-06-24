الصحة العامة: أغلب الإصابات الأخيرة تسبب بها أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض نقلوا كورونا لعوائلهم

2020/06/24 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حذرت دائرة الصحة العامة التابعة الى وزارة الصحة، من خطورة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، محملة المواطن الجزء الأكبر من مسؤولية الزيادة، لكونه لم يلتزم بتعليمات لجنة السلامة الوطنية، مؤكدة أن نسب الشفاء تشهد ارتفاعا جيدا.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة، الدكتور رياض عبد الأمير في تصريح صحفي، إن فرض حظر التجوال الشامل في بداية الامر كان جيداً لتقليل الإصابات، ولكن للأسف لم يطبق سوى على الشوارع الرئيسة دون الأزقة والمحلات الشعبية، موضحا أن أكثر الاصابات حدثت بسبب اقامة ولائم ومجالس العزاء والاعراس، والتجمعات في الاماكن المغلقة، وتم تسجيل مئات الحالات لهذه الاسباب.

وأضاف، أن النسبة اليومية لشفاء المصابين بفيروس كورونا في العراق مرتفعة، إذ تتراوح بين 45 - 50 بالمئة، وأكبر عدد تم تسجيله هو 1006حالات شفاء، وهذا مؤشر إيجابي جيد".

ونوه الحلفي إلى أن "جميع الإصابات التي تجاوزت الألف خلال الآونة الاخيرة، نقلت عبر العدوى لملامسين مقربين، والنسبة الأعلى من عدوى فيروس كورونا المسجلة لدى المؤسسات الصحية، نقلها اشخاص لأسرهم واقاربهم من دون أن يشعروا بأية أعراض قبلها، بسبب عدم التزامهم بإجراءات الوقاية".

وارتفعت أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة بالعراق، مسجلة أعلى الأرقام، حيث تجاوزت حصيلة اليومين الماضيين الـ 3600 إصابة، وأكثر من 160 حالة وفاة.

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ذي قار، الاربعاء (24 حزيران 2020)، بتسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 حالة وفاة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قار، سجلت 135 إصابة جديدة بفيروس كورون

بغداد اليوم – بغداد

نعى وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء (24 حزيران 2020)، وفاة مدير حسابات الوزارة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي للغانمي في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدير حسابات وزارة الداخلية اللواء

بغداد الوم – ذي قار

أفاد مصدر طبي من قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، الأربعاء (24 حزيران 2020)، بوفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في القضاء.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في قضاء سوق الشيوخ سجلت حالتي وفاة لمصابي

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