ذي قار.. 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 16 حالة وفاة

2020/06/24 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ذي قار، الاربعاء (24 حزيران 2020)، بتسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 حالة وفاة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قار، سجلت 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأمس الثلاثاء، سجلت وزارة الصحة والبيئة، 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، و 84 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وبحسب الموقف الوبائي ليوم أمس، فإن مجموع الإصابات بلغ: "34502، ومجموع حالات الشفاء: 15753، والراقدين الكلي: 17498، والراقدين في العناية المركزة: 283".

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بغداد اليوم- متابعة

حذرت دائرة الصحة العامة التابعة الى وزارة الصحة، من خطورة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، محملة المواطن الجزء الأكبر من مسؤولية الزيادة، لكونه لم يلتزم بتعليمات لجنة السلامة الوطنية، مؤكدة أن نسب الشفاء تشهد ارتفاعا جيدا.

بغداد اليوم – بغداد

نعى وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء (24 حزيران 2020)، وفاة مدير حسابات الوزارة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي للغانمي في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدير حسابات وزارة الداخلية اللواء

بغداد الوم – ذي قار

أفاد مصدر طبي من قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، الأربعاء (24 حزيران 2020)، بوفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في القضاء.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في قضاء سوق الشيوخ سجلت حالتي وفاة لمصابي

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