وزارة التربية: امتحانات السادس الإعدادي ستجرى بموعدها المحدد

2020/06/24 | 10:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، أن امتحانات الصف السادس الإعدادي ستجرى بموعدها المحدد.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “قرار مجلس الوزراء، بشأن اعتماد درجة امتحانات نصف السنة كدرجة نهائية لمرحلة الثالث المتوسط، مقترح ضمن مجموعة مقترحات تقدمت بها وزارة التربية منذ أكثر

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