وزارة الصحة تكشف عن محاولات لإنتاج علاج كورونا داخل العراق

2020/06/24 | 10:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة، امس الثلاثاء، عن محاولات لإنتاج علاج لفايروس كورونا داخل العراق.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “هنالك محاولات لإنتاج علاج كورونا داخل العراق، إذ أن العراق لم يبرم عقداً مع أي دولة لاستيراد علاج لكورونا”.

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