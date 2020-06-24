تعرف على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الأربعاء

2020/06/24 | 10:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر منصة “يس عراق” أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي لهذا اليوم الاربعاء 24 حزيران 2020: بغداد – بورصة الكفاح 123,950 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي ) 123,500 124,500 —————— النجف 124,050 ———— اربيل 124,300 ———— السليمانية 124,250 ———— الموصل 124,250

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