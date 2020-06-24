مشاهد “مرعبة” من ذي قار تشبه “القيامة”.. نقص الأوكسجين “يفتك” بالمستشفيات ومرضى الناصرية يموتون “مختنقين”!

2020/06/24 | 10:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ضمن سيناريوهات الموت المتنوع، تشهد محافظة ذي قار كارثة تدمى لها القلوب، وهي تزف مواطنيها إلى الموت بالجملة، والسبب: “نقص الاوكسجين”.ومن أبرز مخاطر فيروس كورونا واسباب وفاة المصابين به، هو العجز عن التنفس، ويكاد يكون الاوكسجين هو الحل الأمثل والوحيد حتى الان لحماية الحالات المتقدمة والخطرة من الموت.صور وفديو من […]

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