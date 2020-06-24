الاقتصاد النيابية تقترح 3 خطط بدلا عن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي

2020/06/24 | 10:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، الاربعاء، 3 خطط بدلا عن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي المقرر التصويت عليه اليوم في مجلس النواب، فيما اشارت الى ان التصويت على القانون سيكبل الاجيال القادمة.وقالت جودت في تصريح، ان”جلسة اليوم مخصصة للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي”، مشيرة إلى”اعتراضها على القانون لوجود بدائل تستطيع […]

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