اللواء الأول بالحشد يفجر مضافة لداعش في حاوي العظيم

2020/06/24 | 10:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر اللواء الأول بالحشد الشعبي، الأربعاء، مضافة لداعش في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

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