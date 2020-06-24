ترامب يتوعد بولتون برميه في السجن ومصادرة أمواله

2020/06/24 | 10:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنه يجب إدانة مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، ورميه في السجن ومصادرة أمواله، بسبب إفشائه معلومات سرية عنه وعن إدارته في كتابه.وقال ترامب في تغريدة على “تويتر” الليلة الماضية: “جون بولتون لقيط يفترض أن يكون في السجن”.وبحسب الرئيس الذي كان من […]

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