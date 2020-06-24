الزعيم الكوري الشمالي يعلق خطة العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية

2020/06/24 | 10:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء، تعليق خطط العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، إن كيم جونغ أون ترأس، أمس الثلاثاء، اجتماعا تمهيديا للجنة العسكرية لحزب العمال الحاكم.وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة العسكرية “قامت خلال الاجتماع التمهيدي بتقييم التطورات الأخيرة واتخذت القرار بتعليق خطط […]

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