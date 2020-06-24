عشرة أطعمة دمجها سويا ينقص الوزن

2020/06/24 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكو الكثيرون من عدم قدرتهم على التحكم في الشهية وخاصة عند اتباع حميات غذائية وتناول الطعام الصحي المنخفض السعرات الحرارية وممارسة التمرينات الرياضية؛ من أجل فقدان الوزن الزائد.ووفقا لما نقلت “سبوتنيك” عن موقع “pinkvilla”، هناك العديد من الأطعمة الصحية التي تحقق نتائج مدهشة في خفض الوزن الزائد والتحكم بالشهية عند دمجها عند تناولها باعتدال، […]

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