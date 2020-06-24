2020/06/24 | 10:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابات بفيروس «كورونا» تتزايد في عدة دول كبرى في آن واحد وبوتيرة «مقلقة» في أميركا اللاتينية لا سيما في البرازيل، فيما أظهر حصر أجرته «رويترز» أمس (الثلاثاء) أن عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد المسجلين على مستوى العالم تجاوز 9.1 مليون شخص وأن عدد الوفيات بلغ 472300 حالة.ووصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: إصابات كورونا تتزايد بوتيرة مقلقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: إصابات كورونا تتزايد بوتيرة مقلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).