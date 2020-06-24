2020/06/24 | 10:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحل الازمة المالية.. خلافات برلمانية بشأن نوعية الاقتراض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 10:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحل الازمة المالية.. خلافات برلمانية بشأن نوعية الاقتراض) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحل الازمة المالية.. خلافات برلمانية بشأن نوعية الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).